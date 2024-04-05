Євросоюз виділить 41 млн євро на підтримку армії Молдови

Рада ЄС у четвер ухвалила заходи на підтримку збройних сил Молдови вартістю 41 млн євро. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, повідомляє Європейська правда.

Ухвалений захід вартістю 41 млн євро, розрахований на 40 місяців, фінансуватиме надання нелетального обладнання в наступних сферах: мобільність, повітряне спостереження, радіоелектронна боротьба та логістичне обладнання.

"Цей захід допомоги має на меті дозволити Збройним силам Республіки Молдова підвищити оперативну ефективність, прискорити відповідність стандартам ЄС і оперативну сумісність, і, таким чином, краще захистити цивільне населення в кризових і надзвичайних ситуаціях. Він також спрямований на зміцнення потенціалу Республіки Молдова щодо її участі у військових місіях і операціях ЄС в рамках Спільної політики безпеки і оборони" , – зазначили у Раді ЄС.

Цей захід був запропонований самою Молдовою 5 лютого 2023 року і доповнить інші заходи допомоги, ухвалені в травні 2023 року, червні 2022 року та грудні 2021 року.