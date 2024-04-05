Трамп вважає, що Ізраїль "програє піар-війну" через пости у соцмережах

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль «програє піар-війну» через свої пости в соціальних мережах із зображеннями руйнувань. Про це пише Politico, повідомляє Новое время.

«І ще я ненавиджу те, що вони постійно випускають записи. Щоночі вони випускають записи того, як падає будівля» , — сказав Трамп.

На думку Трампа, Ізраїль «не повинен випускати такі записи».

«Вони це роблять, ось чому вони програють піар-війну. Вони, Ізраїль, абсолютно програють піар-війну» , — сказав колишній президент.

Під час свого правління Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і переніс посольство США з Тель-Авіва. Трамп заявляв, що він «боровся за Ізраїль так, як жоден президент до нього».