Трамп считает, что Израиль "проигрывает пиар-войну" из-за постов в соцсетях

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль «проигрывает пиар-войну» из-за своих постов в социальных сетях с изображениями разрушений. Об этом пишет Politico, сообщает Новое время.

«И еще я ненавижу то, что они постоянно выпускают записи. Каждую ночь они выпускают записи того, как падает здание» , — сказал Трамп.

По мнению Трампа, Израиль «не должен выпускать такие записи».

«Они это делают, вот почему они проигрывают пиар-войну. Они, Израиль, абсолютно проигрывают пиар-войну» , — сказал бывший президент.

Во время своего правления Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес посольство США из Тель-Авива. Трамп заявлял, что он «боролся за Израиль так, как ни один президент до него».



