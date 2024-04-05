Зеленський продовжив санкції проти контрабандистів та запровадив нові

Президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти осіб, яких пов'язують з контрабандою. Також до санкційного списку потрапила низка компаній. Про це йдеться в указі №219, опублікованому на сайті Офісу президента, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Глава держави своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року.

До санкційного списку увійшли:

Вадим Альперін (громадянство Ізраїлю);

Александру Єріміцюц (громадянство Румунії);

Юріє Кушнір (громадянство Румунії);

Орест Адамчо (громадянство України);

Віктор Шерман (громадянство України);

Андрій Попов (громадянство Росії);

Араік Амірханян (громадянство Вірменії).

Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, заборона виведення капіталів з України, заборона діяльності на території України.

Також санкції РНБО продовжили проти 86 компаній, які також пов'язують з топ-контрабандистами України. Серед них більшість українських фірм, проте є низка компанії з Росії, Китаю, деякі знаходиться в окупованому Севастополі.

Нагадаємо, у 2021 році Україна ввела економічні санкції низки осіб, яких тоді охрестили топ-10 української контрабанди. Таким чином 4 квітня санкції проти них були продовжені.

До списку, зокрема, потрапив одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають "королем контрабанди". У 2021 році його та ще одного топ-контрабандиста позбавили українського громадянства.

У жовтні 2023 року ВАКС закрив справу Альперіна, а раніше в одній зі справ Альперіна було передано 300 млн гривень на потреби Збройних сил України.