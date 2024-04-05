Зеленский продлил санкции против контрабандистов и ввел новые

Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против лиц, связанных с контрабандой. Также в санкционный список попал ряд компаний. Об этом говорится в указе №219, опубликованный на сайте президента, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава государства своим указом ввел в деяствие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 апреля 2024 года.

В санкционный список вошли:

Вадим Альперин (гражданство Израиля);

Александру Еримицюц (гражданство Румынии);

Юрие Кушнир (гражданство Румынии);

Орест Адамчо (гражданство Украины);

Виктор Шерман (гражданство Украины);

Андрей Попов (гражданство России);

Араик Амирханян (гражданство Армении).

Санкции предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрещение вывода капиталов из Украины, запрещение деятельности на территории Украины.

Также санкции СНБО продлили против 86 компаний, которые также связывают с топ-контрабандистами Украины. Среди них большинство украинских фирм, однако есть ряд компаний из России, Китая, некоторые находятся в оккупированном Севастополе.

Напомним, в 2021 году Украина ввела экономические санкции против ряда лиц, которых тогда окрестили топ-10 украинской контрабанды. Таким образом 4 апреля санкции против них были продлены.

В список, в частности, попал одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "королем контрабанды". В 2021 году его и еще одного топ-контрабандиста лишили украинского гражданства.

В октябре 2023 года ВАКС закрыл дело Альперина, а ранее по одному из дел Альперина было передано 300 млн гривен на нужды Вооруженных сил Украины.