Турецький омбудсмен планує навідати українських полонених в Росії

Головний турецький омбудсмен планує здійснити візит до Росії та відвідати місця утримання українських полонених, зустрітися з ними та дослідити, чи відповідає поводження з полоненими у РФ нормам міжнародного права. Про це розповів головний громадський омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч за результатами візиту в Україну, повідомляє Укрінформ.

“Ми маємо намір після розмови з російською омбудсменкою здійснити такий самий візит до Росії, якщо буде така можливість та необхідні дозволи. Маємо намір зустрітися з родинами російських полонених в Україні, побачити українських полонених в Росії, вислухати їх, дослідити, чи відповідає поводження з полоненими міжнародному праву” , - сказав Малкоч.

За його словами, найважливіше, якщо в результаті зусиль вдасться "прокласти шлях до обміну полоненими".

За результатами візиту в Україну, де турецький омбудсмен зокрема зустрівся з рідними українських полонених, що перебувають в російському полоні, та з російськими військовополоненими у таборі утримання у Львові, буде створено та згодом оприлюднено звіт.

“Перед тим, як оприлюднити цю доповідь, у нас буде розмова з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Якщо ми матимемо можливість, то плануємо поїхати в Росію і провести аналогічні дослідження, а потім опублікувати звіт. Але повторю ще раз, що важливішим за оприлюднення звіту, якби ми змогли цьому посприяти, принаймні частково, став би обмін полоненими” , - сказав турецький омбудсмен.

За його словами, омбудсмени не мають повноважень зупинити війну, але можуть багато зробити для жінок, дітей і полонених.