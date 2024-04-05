Турецкий омбудсмен планирует посетить украинских пленных в России

Главный турецкий омбудсмен планирует посетить Россию и посетить места содержания украинских пленных, встретиться с ними и исследовать, соответствует ли обращение с пленными в РФ нормам международного права. Об этом рассказал главный общественный омбудсмен Турции Шереф Малкоч по результатам визита в Украину, сообщает Укринформ.

“Мы намерены после разговора с российским омбудсменом совершить такой же визит в Россию, если будет такая возможность и необходимые разрешения. Намерены встретиться с семьями российских пленных в Украине, увидеть украинских пленных в России, выслушать их, исследовать, соответствует ли обращение с пленными международному праву” , - сказал Малкоч.

По его словам, самое важное, если в результате усилий удастся "проложить путь к обмену пленными".

По результатам визита в Украину, где турецкий омбудсмен в частности встретился с родными украинских пленников, находящихся в плену, и с российскими военнопленными в лагере содержания во Львове, будет создан и впоследствии обнародован отчет.

“Перед тем, как обнародовать этот доклад, у нас будет разговор с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Если у нас будет возможность, то планируем поехать в Россию и провести аналогичные исследования, а затем опубликовать отчет. Но повторю еще раз, что важнее обнародования отчета, если бы мы смогли этому помочь, по крайней мере, частично, стал бы обмен пленными” , - сказал турецкий омбудсмен.

По его словам, омбудсмены не имеют полномочий остановить войну, но могут многое сделать для женщин, детей и пленных.