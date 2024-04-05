Обсяги торгівлі Туреччини з РФ зменшуються під тиском санкцій – Bloomberg

Торгівля Туреччини з Росією сповільнюється через західні санкції. Це говорить про те, що антиросійські санкції США та ЄС стають дедалі ефективнішими. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Експортери машинного обладнання, які найбільше виграли від зростання турецьких поставок до Росії у 2023 році, можуть побачити падіння продажів до РФ на мільярд доларів цього року через "неоднозначні" і "швидко розширювані" санкційні списки та боротьбу з потоками товарів, що мають потенційне військове застосування, сказав голова Асоціації експортерів машинного обладнання Кутлу Каравеліоглу.

За його словами, це третина минулорічних продажів до Росії. Найбільшого падіння в експорті зазнали верстати, помпи та електродвигуни.

"Жодному серйозному корпоративному виробнику техніки не видається можливим зберегти свій попередній інтерес до Росії в умовах зростання тиску на банківську систему та ланцюги поставок" , - зазначив Каравеліоглу.

Це погана новина для турецьких компаній - і для спроби уряду зменшити дефіцит поточного рахунку. Але це свідчить про те, що санкції США і ЄС проти Росії стають все більш ефективними, навіть в таких іноземних юрисдикціях, як Туреччина, член НАТО, яка намагається підтримувати економічні зв'язки з Москвою, попри війну.

За попередніми даними, опублікованими в четвер, 4 квітня, Міністерством торгівлі Туреччини, експорт до Росії в першому кварталі впав на 33,7% порівняно з попереднім роком.

Торгівля Туреччини з РФ різко зросла після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Це викликало критику, а згодом і санкції з боку США та ЄС, які намагалися зупинити потоки таких товарів, як промислове обладнання та запчастини, які РФ може використовувати у військовому секторі.

ЄС вважає, що Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати і Китай належать до країн, які обходять обмеження Союзу на торгівлю санкційними технологіями з Росією, повідомляли в лютому ЗМІ.

Цьогорічне падіння експорту до Росії відбувається на тлі спроб Анкари покращити відносини з Вашингтоном, в тому числі шляхом посилення контролю за банківськими операціями, пов'язаними з РФ. Китай також посилив перевірку зв'язків банківських клієнтів з Росією після того, як у грудні минулого року США погрожували запровадити додаткові санкції.

Компаніям по всьому світу доводиться враховувати запроваджені проти РФ санкції. За даними Castellum.AI, станом на лютий США та їхні союзники оголосили про майже 18 тисяч санкцій, тоді як до вторгнення їх було близько 2 600.

"Ми спостерігаємо дедалі більшу увагу з боку регуляторних органів, особливо до металургійної, гірничодобувної, будівельної, аерокосмічної та виробничої галузей Росії" , - сказав юрист з питань санкцій та експортного контролю в Reed Smith Тан Албайрак.

Він звернув увагу на такі компоненти, як деталі машин, мікросхеми та плати.