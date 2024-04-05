Объемы торговли Турции с РФ уменьшаются под давлением санкций – Bloomberg

Торговля Турции с Россией замедляется из-за западных санкций. Это говорит о том, что антироссийские санкции США и ЕС становятся все более эффективными. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Экспортеры машинного оборудования, наиболее выигравшие от роста турецких поставок в Россию в 2023 году, могут увидеть падение продаж в РФ на миллиард долларов в этом году из-за "неоднозначных" и "быстро расширяемых" санкционных списков и борьбы с потоками товаров, имеющих потенциальное военное применение, сказал глава Ассоциации экспортеров машинного оборудования Кутлу Каравелиоглу.

По его словам, это треть прошлогодних продаж России. Наибольшее падение в экспорте претерпели станки, насосы и электродвигатели.

"Никакому серьезному корпоративному производителю техники не кажется возможным сохранить свой предыдущий интерес к России в условиях роста давления на банковскую систему и цепи поставок" , - отметил Каравелиоглу.

Это плохая новость для турецких компаний – и для попытки правительства уменьшить дефицит текущего счета. Но это свидетельствует о том, что санкции США и ЕС против России становятся все более эффективными, даже в таких иностранных юрисдикциях, как Турция, член НАТО, пытающаяся поддерживать экономические связи с Москвой, несмотря на войну.

По предварительным данным, опубликованным в четверг, 4 апреля, Министерством торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с предыдущим годом.

Торговля Турции с РФ резко возросла после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Это вызвало критику, а затем и санкции со стороны США и ЕС, которые пытались остановить потоки таких товаров, как промышленное оборудование и запчасти, которые РФ может использовать в военном секторе.

ЕС считает, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Китай принадлежат к странам, которые обходят ограничения Союза на торговлю санкционными технологиями с Россией, сообщали в феврале СМИ.

Нынешнее падение экспорта в Россию происходит на фоне попыток Анкары улучшить отношения с Вашингтоном, в том числе путем усиления контроля над банковскими операциями, связанными с РФ. Китай также усилил проверку связей банковских клиентов с Россией после того, как в декабре прошлого года США угрожали ввести дополнительные санкции.

Компаниям по всему миру приходится учитывать введенные против РФ санкции. По данным Castellum.AI, по состоянию на февраль США и их союзники объявили о почти 18 тысячах санкций, тогда как до вторжения их было около 2 600.

"Мы наблюдаем все большее внимание со стороны регуляторных органов, особенно к металлургической, горнодобывающей, строительной, аэрокосмической и производственной отраслей России" , - сказал юрист по вопросам санкций и экспортного контроля в Reed Smith Тан Албайрак.

Он обратил внимание на такие компоненты как детали машин, микросхемы и платы.