У Чехії заявили, що РФ намагається влаштувати диверсії на залізницях у Європі
У Чехії заявили, що Росія здійснила "тисячі" спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж в межах кампанії з дестабілізації ЄС і спроб диверсій на об’єктах критичної інфраструктури. Про це заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка, повідомляє Європейська правда.
Він підозрює РФ у "тисячах спроб послабити наші системи" за допомогою кібератак з того часу, як глава Кремля Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
За словами чеського міністра, РФ здійснювала хакерські атаки на сигнальні системи та на мережі чеського національного залізничного оператора České dráhy.
Попередні кібератаки виводили з ладу системи продажу квитків і викликали занепокоєння, що успішне втручання в сигнальні системи може призвести до серйозних аварій.
"Це, безумовно, складний момент...(але) я дуже задоволений, тому що ми здатні захистити всі системи від успішної атаки", – сказав Купка.
Видання також наводить опублікований у березні минулого року звіт Агентства ЄС з кібербезпеки, в якому йшлося про загрози для транспорту.
У ньому згадувались "атаки на залізничні компанії, частота яких зростає, насамперед через вторгнення Росії в Україну". У доповіді відзначаються великі кібератаки "проросійських хакерських груп" на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.
Своєю чергою чеське агентство з кібербезпеки NUKIB попередило про зростання кількості кібератак в останні роки.
"Однією з помітних тенденцій минулого року стало зростання інтересу зловмисників до енергетичного та транспортного секторів", – йдеться у звіті, який був опублікований у липні.
Компанія České dráhy заявила, що вона "спостерігала збільшення кількості кібератак на цифрову інфраструктуру" і "постійно посилює" свою кібербезпеку.
Міністр Купка розповів, що Чехія, яка планує будівництво високошвидкісної залізничної лінії, що з'єднає Берлін, Прагу та Відень, також запроваджує обмеження на участь іноземних операторів у тендерах.
"Це не те, що заборона, але ми віддаємо перевагу європейським компаніям... Щодо цифрових частин, а також сигнальних систем, ми однозначно вимагаємо обмеження, оскільки це частина критичної інфраструктури", – зазначив він.