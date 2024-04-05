У Чехії заявили, що РФ намагається влаштувати диверсії на залізницях у Європі

У Чехії заявили, що Росія здійснила "тисячі" спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж в межах кампанії з дестабілізації ЄС і спроб диверсій на об’єктах критичної інфраструктури. Про це заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка, повідомляє Європейська правда.

Він підозрює РФ у "тисячах спроб послабити наші системи" за допомогою кібератак з того часу, як глава Кремля Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За словами чеського міністра, РФ здійснювала хакерські атаки на сигнальні системи та на мережі чеського національного залізничного оператора České dráhy.

Попередні кібератаки виводили з ладу системи продажу квитків і викликали занепокоєння, що успішне втручання в сигнальні системи може призвести до серйозних аварій.

"Це, безумовно, складний момент...(але) я дуже задоволений, тому що ми здатні захистити всі системи від успішної атаки" , – сказав Купка.

Видання також наводить опублікований у березні минулого року звіт Агентства ЄС з кібербезпеки, в якому йшлося про загрози для транспорту.

У ньому згадувались "атаки на залізничні компанії, частота яких зростає, насамперед через вторгнення Росії в Україну". У доповіді відзначаються великі кібератаки "проросійських хакерських груп" на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.

Своєю чергою чеське агентство з кібербезпеки NUKIB попередило про зростання кількості кібератак в останні роки.

"Однією з помітних тенденцій минулого року стало зростання інтересу зловмисників до енергетичного та транспортного секторів" , – йдеться у звіті, який був опублікований у липні.

Компанія České dráhy заявила, що вона "спостерігала збільшення кількості кібератак на цифрову інфраструктуру" і "постійно посилює" свою кібербезпеку.

Міністр Купка розповів, що Чехія, яка планує будівництво високошвидкісної залізничної лінії, що з'єднає Берлін, Прагу та Відень, також запроваджує обмеження на участь іноземних операторів у тендерах.