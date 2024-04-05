В Чехии заявили, что РФ пытается устроить диверсии на железных дорогах в ЕС

В Чехии заявили, что Россия предприняла "тысячи" попыток вмешательства в работу европейских железнодорожных сетей в рамках кампании по дестабилизации ЕС и попыток диверсий на объектах критической инфраструктуры. Об этом заявил министр транспорта Чехии Мартин Купка, сообщает Европейская правда.

Он подозревает РФ в "тысячах попыток ослабить наши системы" с помощью кибератак с тех пор, как глава Кремля Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.

По словам чешского министра, РФ осуществляла хакерские атаки на сигнальные системы и сети чешского национального железнодорожного оператора České dráhy.

Предыдущие кибератаки выводили из строя систему продажи билетов и вызвали беспокойство, что успешное вмешательство в сигнальные системы может привести к серьезным авариям.

"Это, безусловно, сложный момент...(но) я очень доволен, потому что мы способны оградить все системы от успешной атаки" , - сказал Купка.

Издание также приводит опубликованный в марте прошлого года отчет Агентства ЕС по кибербезопасности, в котором говорилось об угрозах для транспорта.

В нем упоминались "атаки на железнодорожные компании, частота которых растет, прежде всего из-за вторжения России в Украину". В докладе отмечаются крупные кибератаки "пророссийских хакерских групп" на железнодорожных компаниях в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии.

В свою очередь чешское агентство по кибербезопасности NUKIB предупредило о росте количества кибератак в последние годы.

"Одной из заметных тенденций в прошлом году стал рост интереса злоумышленников к энергетическому и транспортному секторам" , – говорится в отчете, опубликованном в июле.

Компания České dráhy заявила, что она "наблюдала увеличение количества кибератак на цифровую инфраструктуру" и "постоянно усиливает" свою кибербезопасность.

Министр Купка рассказал, что Чехия, планирующая строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей Берлин, Прагу и Вену, также вводит ограничения на участие иностранных операторов в тендерах.