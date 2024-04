Банки Казахстану та Киргизії припинили роботу з російським "Міром"

Найбільший банк Казахстану – Halyk Bank припинив повному обсязі обслуговувати платіжну систему Мир. Не виключено, що це наслідок блокуючих санкцій США, які почали діяти у лютому. Посилаючись на росЗМІ, повідомляє Дзеркало тижня.

Міністерство фінансів США попереджало після введення санкцій, що під їхню дію можуть потрапити будь-які банки або інші фінансові установи, які укладають угоди з платіжною системою Росії або допомагають нівелювати дію санкційного режиму. Зазначається, що припинення стосується як обслуговування, і здійснення оплати через термінали.

Станом на зараз і ще до введення санкцій, три з чотирьох найбільших банків Китаю – Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China – припинили приймати платежі від російських банків.

В кінці березня, платіжна система Вірменії Armenian Card повідомила, що більша частина банків країни припинила співпрацю з платіжною системою РФ – “Мір”, внаслідок дії санкцій.

Також Міжбанківський процесинговий центр Киргизії повідомив про припинення з 5 квітня роботи з “Мір”.