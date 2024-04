Банки Казахстана и Киргизии прекратили работу с российским "Миром"

Крупнейший банк Казахстана – Halyk Bank прекратил в полном объеме обслуживать платежную систему Мир. Не исключено, что это следствие блокирующих санкций США, начавших действовать в феврале. Ссылаясь на росСМИ, сообщает Зеркало недели.

Министерство финансов США предупреждало после введения санкций, что под их действие могут попасть любые банки или другие финансовые учреждения, заключающие соглашения с платежной системой России или помогающие нивелировать действие санкционного режима. Отмечается, что прекращение касается как обслуживания, так и осуществления оплаты через терминалы.

По состоянию на данный момент и еще до введения санкций, три из четырех крупнейших банков Китая – Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China – прекратили принимать платежи от российских банков.

В конце марта, платежная система Армении Armenian Card сообщила, что большая часть банков страны прекратила сотрудничество с платежной системой РФ – "Мир" в результате действия санкций.

Также Межбанковский процессинговый центр Киргизии сообщил о прекращении с 5 апреля работы с "Миром".