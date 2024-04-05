Держбюджет у березні отримав 9 млрд грн акцизного податку

У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 9,2 млрд грн акцизного податку. ﻿Про це інформує податкова служба, повідомляє Економічна правда.

"У березні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 9,2 млрд грн" , - йдеться у повідомленні.

Найбільше додаткових надходжень отримано від:

Тютюнових виробів: на 0,3 млрд грн, або 105,8% від доведеного завдання (5,9 млрд грн);

Електричної енергії: в сумі 0,2 млрд грн, або 135,9% від доведеного завдання (0,6 млрд грн);

Лікеро-горілчаної продукції: на 0,1 млрд грн, або 112,6% від доведеного завдання (0,8 млрд гривень).

Нагадаємо, у перші три місяці року Україні не вистачило 257,4 мільярда гривень власних коштів для покриття видатків держбюджету.﻿﻿ Водночас податкова та митна служби перевиконали план надходжень до держбюджету на майже 10 мільярдів гривень.

Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він становив 103 млрд грн.