Госбюджет в марте получил 9 млрд грн акцизного налога
В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 9,2 млрд грн акцизного налога. Об информирует налоговая служба, сообщает Экономическая правда.
"В марте 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 9,2 млрд грн", - говорится в сообщении.
Больше всего дополнительных поступлений получено от:
- Табачных изделий: на 0,3 млрд грн, или 105,8% от доказанного задания (5,9 млрд грн);
- Электрической энергии: в сумме 0,2 млрд грн, или 135,9% от доказанного задания (0,6 млрд грн);
- Ликеро-водочной продукции: на 0,1 млрд грн, или 112,6% от доведенного задания (0,8 млрд гривен).
Напомним, дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала оценивается в 197 млрд грн, в частности в марте он составил 103 млрд грн. В то же время налоговая и таможенная службы перевыполнили план поступлений в госбюджет почти на 10 миллиардов гривен.
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала оценивается в 197 млрд грн, в частности в марте он составил 103 млрд грн.