Не отримано пояснень, як українські військовополонені потрапили з РФ до Угорщини – омбудсмен

Україна досі не отримала відповіді від Будапешта про те, як 11 українських військовополонених потрапили до Угорщини з Росії. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Суспільне.

"Я досі не можу отримати відповідь (від Угорщини, – ред.), яким маршрутом було доставлено 11 громадян України з території РФ до Угорщини. Жоден представник України ні з боку дипломатичних установ, ні з боку інших відомств, не був Я відразу офіційно звернувся до угорського колеги. Пройшло достатньо часу, відповіді я не отримав" , - сказав омбудсмен.

Лубінець нагадав, що сухопутного кордону між РФ та Угорщиною немає, тому найімовірніше, що полонених доставили літаком. Водночас їхні документи, за наявними даними, російська сторона забрала та знищила.

"А як Угорщина встановила, що це дійсно громадяни України? Я не хочу звинувачувати угорську сторону – ми даємо їй можливість відповісти" , - наголосив омбудсмен.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, Угорщина в цьому поверненні повелася недемократично та недипломатично, зазначив він.

"По-перше, будь-яка країна, яка веде переговори з РФ про громадян України, зобов'язана проінформувати про це українську сторону. Угорщина, наскільки мені відомо, цього не зробила. Більше того, спочатку РФ намагалася використати це повернення для великої медійної кампанії проти України, нібито, дивіться, Україна не хоче повертати своїх громадян, а ось ми їх повернули Угорщині. Навіть мала бути пресконференція, де мали звучати звинувачення у бік української влади" , - сказав Лубинець.

Ми цього не побачили, бо Україна превентивно відпрацювала, зокрема публічно, додав омбудсмен.