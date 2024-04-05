Не получено объяснений, как украинские военнопленные попали из РФ в Венгрию - омбудсмен

Украина до сих пор не получила ответа от Будапешта о том, каким образом 11 украинских военнопленных попали в Венгрию из России. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Суспільне.

"Я до сих пор не могу получить ответ (от Венгрии, – ред.), по какому маршруту были доставлены 11 граждан Украины с территории РФ в Венгрию. Ни один представитель Украины ни со стороны дипломатических учреждений, ни со стороны других ведомств, не был привлечен. Я сразу официально обратился к венгерскому коллеге. Прошло достаточно времени, ответа я не получил" , - сказал омбудсмен

Лубинец напомнил, что сухопутной границы между РФ и Венгрией нет, поэтому вероятнее всего, что пленных доставили самолетом. В то же время, их документы, по имеющимся данным, российская сторона забрала и уничтожила.

"А как Венгрия установила, что это действительно граждане Украины? Я не хочу винить венгерскую сторону – мы даем ей возможность ответить" , - подчеркнул омбудсмен.

Согласно международному гуманитарному праву, Венгрия в этом возвращении повелась недемократично и недипломатично, отметил он.

"Во-первых, любая страна, ведущая переговоры с РФ о гражданах Украины, обязана проинформировать об этом украинскую сторону. Венгрия, насколько мне известно, этого не сделала. Более того, сначала РФ пыталась использовать это возвращение для крупной медийной кампании против Украины. Что, якобы, смотрите, Украина не хочет возвращать своих граждан, а вот мы их вернули Венгрии. Даже должна была быть пресс-конференция, где должны были звучать обвинения в сторону украинской власти" , - сказал Лубинец.

Мы этого не увидели, потому что Украина превентивно отработала, в том числе публично, добавил омбудсмен.