Шмигаль заявив про повне укомплектування підрозділів ЗСУ
В Україні немає більше потреби в мобілізації 500 тисяч людей у військо, тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що вона буде "м'якшою". В інтерв'ю ERR він запевнив, що разом із главою держави Володимиром Зеленським вони контролюють ситуацію у цьому питанні, повідомляє Дзеркало тижня.
Прикладом цього є зміна головнокомандувача ЗСУ. Новий головком Олександр Сирський провів аудит Сил оборони, також вперше за два роки повномасштабного вторгнення розпочалися ротації на лінії фронту.
"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде куди більш м'якою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", – зазначив Шмигаль, додаючи, що бригади ЗСУ вже укомплектовані людьми, захисники чекають лише на техніку, зброю та боєприпаси.