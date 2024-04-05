Шмигаль заявив про повне укомплектування підрозділів ЗСУ

В Україні немає більше потреби в мобілізації 500 тисяч людей у військо, тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що вона буде "м'якшою". В інтерв'ю ERR він запевнив, що разом із главою держави Володимиром Зеленським вони контролюють ситуацію у цьому питанні, повідомляє Дзеркало тижня.

Прикладом цього є зміна головнокомандувача ЗСУ. Новий головком Олександр Сирський провів аудит Сил оборони, також вперше за два роки повномасштабного вторгнення розпочалися ротації на лінії фронту.