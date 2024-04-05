Шмыгаль заявил о полном укомплектовании подразделений ВСУ

В Украине нет больше нужды в мобилизации 500 тысяч человек в войско, поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивает, что она будет "более мягкой". В интервью ERR он заверил, что вместе с главой государства Владимиром Зеленским они контролируют ситуацию в этом вопросе, сообщает Зеркало недели.

Примером этого является смена главнокомандующего ВСУ. Новый главком Александр Сырский провел аудит Сил обороны, также впервые за два года полномасштабного вторжения начались ротации на линии фронта.