Шмыгаль заявил о полном укомплектовании подразделений ВСУ
В Украине нет больше нужды в мобилизации 500 тысяч человек в войско, поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивает, что она будет "более мягкой". В интервью ERR он заверил, что вместе с главой государства Владимиром Зеленским они контролируют ситуацию в этом вопросе, сообщает Зеркало недели.
Примером этого является смена главнокомандующего ВСУ. Новый главком Александр Сырский провел аудит Сил обороны, также впервые за два года полномасштабного вторжения начались ротации на линии фронта.
"Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет куда более мягкой. Думаю, в этом году мы выполним все необходимые задачи по мобилизации украинцев", – отметил Шмыгаль, добавляя, что бригады ВСУ уже укомплектованы людьми, защитники ждут только технику, оружие и боеприпасы.