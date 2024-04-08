Азербайджан заявив про обстріли з боку Вірменії: Єреван заперечує

Міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріл території країни збройними силами Вірменії. У міноборони Вірменії спростували цю інформацію, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що в неділю, 7 квітня, приблизно о 17:15 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Султанбек району Пашали, обстріляли зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської армії в напрямку населеного пункту Шада Шахбузського району Нахічеванської Автономної Республіки.

"Підрозділи Азербайджанської Армії вживали адекватних заходів у відповідь в зазначеному напрямку" , - йдеться у повідомленні.

Водночас, у міністерстві оборони Вірменії заяву азербайджанського відомства назвали такою, що не відповідає дійсності.

Війна за Нагірний Карабах

Війна у регіоні Нагірного Карабаху на азербайджансько-вірменському кордоні триває з перервами уже кілька десятиліть.

У 1988 році, коли назрівав розпад СРСР, Москва послабила контроль над національними республіками й анклав поступово став осередком напруженості.

Влада Нагірного Карабаху тяжіла до об’єднання з Вірменією і проголосила незалежність від Азербайджану. Після розпаду СРСР, у 1992 році між двома новими країнами вибухнула повномасштабна війна за контроль над регіоном. Під час конфлікту загинуло від 20 тис. до 30 тис. осіб, а сотні тисяч були змушені покинути свої будинки. У 1994 році сторонам вдалося домовитися про припинення вогню.

У період з 1994 по 2020 рік на кордоні між країнами періодично спалахували сутички, зокрема з використанням ударних безпілотників, важкого озброєння і спеціальних операцій на передовій.

27 вересня 2020 року Азербайджан почав наступ через лінію зіткнення, яку утримували вірменські сили і місцеві бойовики. У Нагірному Карабасі фактично спалахнула повномасштабна війна, що тривала шість тижнів. За даними Міжнародної кризової групи, з обох сторін було вбито понад 7 тис. солдат. Бойові дії завершилися крихким перемир’ям, укладеним за посередництва миротворчих сил Росії. Вірменії довелося поступитися частиною території, яку вона контролювала протягом десятиліть.

1 квітня 2024 року Міністерства оборони Азербайджану та Вірменії звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню.

Нещодавно Азербайджан звинуватив Вірменію у накопиченні сил та військ біля спільного кордону. Єреван заперечив заяви Баку.