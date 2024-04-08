Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении: Ереван отрицает

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле территории страны вооруженными силами Армении. В минобороны Армении опровергли эту информацию, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что в воскресенье, 7 апреля, примерно в 17:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики.

"Подразделения Азербайджанской Армии принимали адекватные ответные меры в указанном направлении" , - отмечается в сообщении.

В то же время, в министерстве обороны Армении заявление азербайджанского ведомства назвали не соответствующим действительности.

Война за Нагорный Карабах

Война в регионе Нагорного Карабаха на азербайджанско-армянской границе продолжается с перерывами уже несколько десятилетий.

В 1988 году, когда назревал распад СССР, Москва ослабила контроль над национальными республиками и анклав постепенно стал очагом напряженности.

Власти Нагорного Карабаха тяготели к объединению с Арменией и провозгласили независимость от Азербайджана. После распада СССР, в 1992 году между двумя новыми странами разразилась полномасштабная война за контроль над регионом. Во время конфликта погибло от 20 тыс. до 30 тыс. человек, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В 1994 году сторонам удалось договориться о прекращении огня.

В период с 1994 по 2020 год на границе между странами периодически вспыхивали столкновения, в том числе с использованием ударных беспилотников, тяжелого вооружения и специальных операций на передовой.

27 сентября 2020 года Азербайджан начал наступление через линию соприкосновения, которую удерживали армянские силы и местные боевики. В Нагорном Карабахе фактически вспыхнула полномасштабная война, которая длилась шесть недель. По данным Международной кризисной группы, с обеих сторон было убито более 7 тыс. солдат. Боевые действия завершились хрупким перемирием, заключенным при посредничестве миротворческих сил России. Армении пришлось уступить часть территории, которую она контролировала на протяжении десятилетий.

1 апреля 2024 года Министерства обороны Азербайджана и Армении обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Недавно Азербайджан обвинил Армению в накоплении сил и войск у общей границы. Ереван опроверг заявления Баку.