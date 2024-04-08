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Курс валют НБУ на 8 квітня

Курс валют НБУ на 8 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 квітня знизився до позначки 38.8437 за 1 долар.

Курс євро впав на 26 коп. до 42.0910 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 29 коп. до 49.0712 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 1 коп. до 43.0020 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.8244 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.843 700 --0.1764
EUR Євро 42,091 000 --0.2575
GBP Фунт стерлінгів 49.071 200 --0.2912
CHF Швейцарський франк 43.002 000 --0.0143
PLN Польський злотий 9.824 400 --0.0346

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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