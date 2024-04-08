Курс валют НБУ на 8 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 квітня знизився до позначки 38.8437 за 1 долар.

Курс євро впав на 26 коп. до 42.0910 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 29 коп. до 49.0712 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 1 коп. до 43.0020 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.8244 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.843 700 EUR Євро 42,091 000 GBP Фунт стерлінгів 49.071 200 CHF Швейцарський франк 43.002 000 PLN Польський злотий 9.824 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.