Курс валют НБУ на 8 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 7 квітня знизився до позначки 38.8437 за 1 долар.
Курс євро впав на 26 коп. до 42.0910 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 29 коп. до 49.0712 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 1 коп. до 43.0020 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 9.8244 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.843 700
|EUR
|Євро
|42,091 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.071 200
|CHF
|Швейцарський франк
|43.002 000
|PLN
|Польський злотий
|9.824 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.