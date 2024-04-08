Курс валют НБУ на 8 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 7 апреля, снизился до отметки 38.8437 за 1 доллар.
Курс евро упал на 26 коп до 42.0910 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 29 коп до 49.0712 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 43.0020 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 9.8244 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.843700
|EUR
|Евро
|42.091000
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.071200
|CHF
|Швейцарский франк
|43.002000
|PLN
|Польский злотый
|9.824400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.