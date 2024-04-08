Курс валют НБУ на 8 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 апреля, снизился до отметки 38.8437 за 1 доллар.

Курс евро упал на 26 коп до 42.0910 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 29 коп до 49.0712 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 43.0020 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.8244 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.843 700 EUR Евро 42.091 000 GBP Фунт стерлингов 49.071 200 CHF Швейцарский франк 43.002 000 PLN Польский злотый 9.824 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.