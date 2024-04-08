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Курс валют НБУ на 8 апреля

Курс валют НБУ на 8 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 апреля, снизился до отметки 38.8437 за 1 доллар.

Курс евро упал на 26 коп до 42.0910 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 29 коп до 49.0712 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 43.0020 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.8244 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.843700 --0.1764
EUR Евро 42.091000 --0.2575
GBP Фунт стерлингов 49.071200 --0.2912
CHF Швейцарский франк 43.002000 --0.0143
PLN Польский злотый 9.824400 --0.0346

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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