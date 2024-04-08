ППО збила 17 "Шахедів" та ракету – Повітряні сили

Уночі 8 квітня сили протиповітряної оборони України збили 17 безпілотників типу Shahed та ракету Х-59.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом вночі росіяни запустили 24 "Шахеди" з мису Чауда в Крим, а також районів Курська та Єйська в РФ. Також вдарили ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.