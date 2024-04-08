ПВО сбила 17 "Шахедов" и ракету - Воздушные силы
В ночь на 8 апреля силы противовоздушной обороны Украины сбили 17 беспилотников типа Shahed и ракету Х-59.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Всего ночью россияне запустили 24 "Шахеда" из мыса Чауда в Крыму, а также районов Курска и Ейска в РФ. Также ударили ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.
"В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбита управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях", - говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.