На Одещині "Шахеди" влучили в логістичний об'єкт – Сили оборони
Уночі 8 квітня російські війська вдарили безпілотниками типу Shahed по південних регіонах України. В Одеській області є влучання, пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Зазначається, що падінням уламків збитого дрона на Одещині також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали.
У Силах оборони відзначають, що під прицілом ворога була критична інфраструктура.
Всього в південній операційній зоні вдалося збити 7 "Шахедів": 4 – на Одещині, 2 – на Миколаївщині, 1 – на Кіровоградщині.