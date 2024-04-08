На Одещині "Шахеди" влучили в логістичний об'єкт – Сили оборони

Уночі 8 квітня російські війська вдарили безпілотниками типу Shahed по південних регіонах України. В Одеській області є влучання, пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

Зазначається, що падінням уламків збитого дрона на Одещині також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали.

У Силах оборони відзначають, що під прицілом ворога була критична інфраструктура.

Всього в південній операційній зоні вдалося збити 7 "Шахедів": 4 – на Одещині, 2 – на Миколаївщині, 1 – на Кіровоградщині.