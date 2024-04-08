В Одесской области "Шахеды" попали в логистический объект – Силы обороны

Ночью 8 апреля российские войска ударили беспилотниками типа Shahed по южным регионам Украины. В Одесской области есть попадание, поврежден логистически-транспортный объект.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что падением обломков сбитого дрона в Одесской области также повреждена АЗС. Люди не пострадали.

В силах обороны отмечают, что под прицелом врага была критическая инфраструктура.

Всего в южной операционной зоне удалось сбить 7 "Шахедов": 4 – в Одесской области, 2 – в Николаевской, 1 – в Кировоградской области.