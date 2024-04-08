РФ втратила ще майже 900 військових та 40 артсистем – Генштаб
Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 890 військових, 13 танків, 40 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 2 засоби ППО та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 448 400 (+890) осіб,
- танків ‒ 7 087 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 575 (+24) од,
- артилерійських систем – 11 356 (+40) од,
- РСЗВ – 1 039 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 751 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8996 (+40),
- крилатих ракет ‒ 2065 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15110 (+39) од,
- спеціальної техніки ‒ 1 867 (+3).