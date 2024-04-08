РФ втратила ще майже 900 військових та 40 артсистем – Генштаб

Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 890 військових, 13 танків, 40 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 2 засоби ППО та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали: