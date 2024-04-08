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РФ потеряла еще почти 900 военных и 40 артсистем – Генштаб

РФ потеряла еще почти 900 военных и 40 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине примерно 890 военных, 13 танков, 40 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 2 средства ПВО и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 448 400 (+890) человек,
  • танков ‒ 7 087 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13 575 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 11 356 (+40) ед,
  • РСЗО – 1 039 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 751 (+2) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8996 (+40),
  • крылатых ракет ‒ 2065 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15110 (+39) ед,
  • специальной техники – 1 867 (+3).

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