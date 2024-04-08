РФ потеряла еще почти 900 военных и 40 артсистем – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине примерно 890 военных, 13 танков, 40 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 2 средства ПВО и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.24 ориентировочно составили: