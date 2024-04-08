РФ потеряла еще почти 900 военных и 40 артсистем – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в Украине примерно 890 военных, 13 танков, 40 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 2 средства ПВО и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 448 400 (+890) человек,
- танков ‒ 7 087 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13 575 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 11 356 (+40) ед,
- РСЗО – 1 039 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 751 (+2) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8996 (+40),
- крылатых ракет ‒ 2065 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15110 (+39) ед,
- специальной техники – 1 867 (+3).