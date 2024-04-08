В чергах близько 500 вантажівок: ситуація на польському кордоні

Наразі заблокованими залишаються три напрямки. В черзі на них перебувають близько 500 вантажівок.﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Серед заблокованих напрямків:

"Ягодин";

"Рава-Руська";

"Угринів".

Як розповів Демченко, фермери не пропускають вантажівки, які слідують з України до Польщі по напрямках "Ягодин" та "Рава-Руська". Були потуги спробувати їх все ж пропускати, але це не тривало довго. За минулу добу по вищезгаданих напрямках відмічається нульовий показник від Польщі.

"В бік Україна найменше пропускається через "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортів. За минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок" , - додав речник ДПСУ.

Загалом на трьох напрямках в чергах перебуває близько 500 вантажівок. Зокрема є черги й на розблокованих напрямках:

"Краківець" - близько 900 фур;

"Шегині" - близько 800.