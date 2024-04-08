В очередях около 500 грузовиков: ситуация на польской границе

В настоящее время заблокированы остаются три направления. В очереди на них находятся около 500 грузовиков.﻿ Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Среди заблокированных направлений:

"Ягодин";

"Рава-Русская";

"Угринов".

Как рассказал Демченко, фермеры не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в Польшу по направлениям "Ягодин" и "Рава-Русская". Были потуги попытаться их все же пропускать, но это не длилось долго. За минувшие сутки по вышеупомянутым направлениям отмечается нулевой показатель от Польши.

"В сторону Украины меньше всего пропускается через "Ягодин", хотя это крупнейшее инфраструктурное направление, которое может удовлетворить потребность в пересечении границы большого количества транспортов. За минувшие сутки количество пересечений было на уровне 60 грузовиков" , - добавил представитель ГПСУ.

Всего на трех направлениях в очередях находится около 500 грузовиков. В частности есть очереди и на разблокированных направлениях:

"Краковец" - около 900 фур;

"Шегини" - около 800.