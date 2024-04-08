Місцеві вибори у Польщі: більшість голосів у партій з коаліції

За результатами місцевих виборів у Польщі 7 квітня попередня партія влади "Право і справедливість" ймовірно випереджає "Громадянську коаліцію" з незначним відривом, отримавши найкращі результати у малих містах і селах. Про це свідчать результати екзитполу від Ipsos, повідомляє Європейська правда.

Опитування на виході з дільниць прогнозує "ПіС" 33,7% голосів, "Громадянській коаліції" – 31,9% голосів, блоку "Третій шлях" – 13.5%, "Конфедерації" – 7,5%, "Лівиці" – 6,8%.

При цьому "Громадянська коаліція" прогнозовано отримає більшість у місцевих виборних органах 10 воєводств, "ПіС" – у шести.

"Громадянська коаліція" здобула найвищий результат у Поморському воєводстві, де їй прогнозують 47%, а "ПіС" – у Підкарпатському, де її результат може становити 49,7%.

В цілому "ПіС" здобула найбільшу підтримку серед мешканців сільської місцевості і невеликих містечок, тоді як "Громадянська коаліція" – у великих містах.

Голосування завершилося о 21 годині у неділю. Явка на виборах склала 51,5%.

Другий тур має відбутися через два тижні, 21 квітня, якщо кандидати не наберуть принаймні 50% голосів у першому турі.

Очільниця Національної виборчої комісії Магдалена Пєтшак оголосила, що до них не надходило інформації про серйозні інциденти під час голосування.

Місцеві вибори є першим виборчим випробуванням для коаліційного уряду на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском майже через чотири місяці після приходу до влади.

Опитування громадської думки, оприлюднені за кілька днів до голосування, свідчили, що партії керівної коаліції на чолі з Туском і вже опозиційне праве угруповання – партія "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським – йдуть пліч-о-пліч.