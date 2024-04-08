Местные выборы в Польше: большинство голосов у партий из коалиции

По результатам местных выборов в Польше 7 апреля предыдущая партия власти "Право и справедливость" вероятно опережает "Гражданскую коалицию" с незначительным отрывом, получив лучшие результаты в малых городах и селах. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола от Ipsos, сообщает Европейская правда.

Опрос на выходе с участков прогнозирует "ПиС" 33,7% голосов, "Гражданской коалиции" – 31,9% голосов, блоку "Третий путь" – 13.5%, "Конфедерации" – 7,5%, "Левице" – 6,8%.

При этом "Гражданская коалиция" прогнозируемо получит большинство в местных выборных органах 10 воеводств, "ПиС" – в шести.

"Гражданская коалиция" получила самый высокий результат в Поморском воеводстве, где ей прогнозируют 47%, а "ПиС" – в Подкарпатском, где ее результат может составить 49,7%.

В целом "ПиС" получила наибольшую поддержку среди жителей сельской местности и небольших городков, тогда как "Гражданская коалиция" – в крупных городах.

Голосование завершилось в 21:00 в воскресенье. Явка на выборах составила 51,5%.

Второй тур должен состояться через две недели, 21 апреля, если кандидаты не наберут по крайней мере 50% голосов в первом туре.

Глава Национальной избирательной комиссии Магдалена Петшак объявила, что к ним не поступало информации о серьезных инцидентах во время голосования.

Местные выборы являются первым избирательным испытанием для коалиционного правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском почти через четыре месяца после прихода к власти.

Опросы общественного мнения, обнародованные за несколько дней до голосования, свидетельствовали, что партии правящей коалиции во главе с Туском и уже оппозиционная правая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским идут бок о бок.