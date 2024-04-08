Британія та Франція попередили про ціну відмови від допомоги Україні

Міністри закордонних справ Великобританії Девід Кемерон та Франції Стефан Сежурне попередили про ціну відмови підтримати Україну перед своїм візитом до Вашингтона, щоб закликати спікера Палати представників США Майка Джонсона знайти спосіб для Конгресу схвалити пакет військової допомоги на суму 60 млрд доларів.﻿ Про це йдеться у їхній спільній статті в Telegraph, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається у статті, агресивна війна Росії проти України триває вже третій рік глибоко впливає на європейську та євроатлантичну безпеку.

"Нам обом абсолютно ясно: Україна має виграти цю війну. Якщо Україна програє, ми всі програємо. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато вищою, ніж ціна відсічі Путіну" , - заявили міністри.

У статті йдеться про те, що Велика Британія та Франція пишаються підтримкою, яку надали Україні: від безпрецедентних санкцій до скоординованих постачань перших ракетних систем великої дальності Scalp та Storm Shadow. Буквально минулого місяця перші українські пілоти закінчили навчання у Королівських ВПС та розпочали навчання в Армії авіації та космічного простору в рамках програми з нарощування здатності України керувати сучасними винищувачами F-16.

"Але, як обговорювалося на Паризькій конференції в лютому, ми маємо зробити ще більше, щоб перемогти Росію. Світ спостерігає за нами і судитиме нас, якщо ми зазнаємо невдачі" , - йдеться у статті.

Франція та Велика Британія підтвердять непохитну підтримку України на саміті Європейського політичного співтовариства, який пройде в Німеччині, і забезпечать продуктивний саміт НАТО у Вашингтоні цього літа, заявили міністри.