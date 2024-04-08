Британия и Франция предупредили о цене отказа от помощи Украине

Министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Франции Стефан Сежурне предупредили о цене отказа поддержать Украину перед своим визитом в Вашингтон, чтобы призвать спикера Палаты представителей США Майка Джонсона найти способ для Конгресса одобрить пакет военной помощи на сумму 60 млрд долларов.﻿ Об этом говорится в их совместной статье в Telegraph, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в статье, агрессивная война России против Украины продолжается уже третий год оказывает глубокое влияние на европейскую и евроатлантическую безопасность.

"Нам обоим абсолютно ясно: Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, мы все проиграем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину" , - заявили министры.

В статье говорится, что Великобритания и Франция гордятся поддержкой, которую оказали Украине: от беспрецедентных санкций до скоординированных поставок первых ракетных систем большой дальности Scalp и Storm Shadow. Буквально в прошлом месяце первые украинские пилоты закончили обучение в Королевских ВВС и приступили к обучению в Армии авиации и космического пространства в рамках программы по наращиванию способности Украины управлять современными истребителями F-16.

"Но, как обсуждалось на Парижской конференции в феврале, мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами и будет судить нас, если мы потерпим неудачу" , - говорится в статье.

Франция и Великобритания подтвердят непоколебимую поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Германии, и обеспечат продуктивный саммит НАТО в Вашингтоне этим летом, заявили министры.