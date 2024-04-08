У НАТО очікують російські кібератаки та дезінформацію під час виборів у ЄС

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що варто бути готовими до активізації російських кібератак і кампаній дезінформації у спробах вплинути на європейські вибори та забезпечити кращі результати політсилам, більш вигідним для Москви, повідомляє Європейська правда.

Джоане запропонував "подивитися що відбувається у Молдові" для розуміння того, як можуть виглядати спроби російського впливу, та зазначив, що варто очікувати російської дезінформації та кібератак у спробах вплинути на європейські вибори.

"На президентських виборах (у Румунії – ред.) не хочу навіть думати, що буде відбуватися у спробах завадити перемозі прозахідних сил і привести до влади когось більш зручного" , – додав Мірча Джоане, який сам є представником Румунії.

На уточнююче запитання про те, чи є в країні політсили, близькі до Кремля, Джоане сказав, що утримається від оціночних суджень.

Водночас він заявив, що Росія "та інші" буде намагатися посприяти тим силам, які "не обов’язково проросійські, але антизахідні".

Джоане додав, що опитування свідчать про те, що 56% румунів вважають, що на виборах будуть фальсифікації, і це також тривожний сигнал.