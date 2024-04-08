В НАТО ожидают российские кибератаки и дезинформацию во время выборов в ЕС

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане считает, что следует быть готовыми к активизации российских кибератак и дезинформационных кампаний в попытках повлиять на европейские выборы и обеспечить лучшие результаты политсилам, более выгодным для Москвы, сообщает Европейская правда.

Джоане предложил "посмотреть, что происходит в Молдове" для понимания того, как могут выглядеть попытки российского влияния, и отметил, что следует ожидать российской дезинформации и кибератак в попытках повлиять на европейские выборы.

"На президентских выборах (в Румынии – ред.) не хочу даже думать, что будет происходить в попытках помешать победе прозападных сил и привести к власти кого-то более удобного" , – добавил Мирча Джоане, который сам является представителем Румынии.

На уточняющий вопрос о том, есть ли в стране политсилы, близкие к Кремлю, Джоане сказал, что воздержится от оценочных суждений.

В то же время он заявил, что Россия "и другие" будет пытаться помочь тем силам, которые "не обязательно пророссийские, но антизападные".

Джоане добавил, что опросы свидетельствуют о том, что 56% румын считают, что на выборах будут фальсификации, и это тоже тревожный сигнал.