У ЗСУ прокоментували розстріл українських військовополонених біля Кринок
Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію про розстріл українських військовополонених біля Кринок, заявила, що деталі встановлюються. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.
«Щодо цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що з такого відео важко ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею разом із правоохоронними органами» , — сказала Гуменюк.
Гуменюк нагадала, що раніше ворог вже розстрілював беззбройних військовополонених.
«Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження», — сказала вона.
За її словами, те, що ворог намагається тиснути та публікує подібні відео, прив’язуючи його до плацдарму в Кринках, говорить про те, що успіхів у нього там як і раніше немає.
«Він продовжує штурми, але вони виявляються для нього безрезультатними», — додала вона.