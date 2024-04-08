В ВСУ прокомментировали расстрел украинских военнопленных возле Крынок
Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя информацию о расстреле украинских военнопленных возле Крынок, заявила, что детали устанавливаются. Об этом она рассказала в эфире телемарафона, сообщает Новое время.
«По поводу этого инцидента детали еще устанавливаются. Потому что по такому видео трудно идентифицировать людей. Мы уточняем ситуацию, разбираемся с ней в совокупности с правоохранительными органами», — сказала Гуменюк.
«Мы уже фиксировали такие случаи на других участках фронта и все они документируются и ложатся в основу дальнейшего уголовного производства», — сказала она.
По ее словам, то, что враг пытается давить и публикует подобные видео, привязывая его к плацдарму в Крынках, говорит о том, что успехов у него там по-прежнему нет.
«Он продолжает штурмы, но они оказываются для него безрезультатными», — добавила она.