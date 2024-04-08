В Україні без світла майже 400 населених пунктів через обстріли

Внаслідок бойових дій знеструмлено 398 населених пунктів у Донецькій, Запорізький, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомили﻿ в компанії "Укренерго".

"Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються в складних умовах та тривають цілодобово.В східному регіоні на одній з підстанцій ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу частину обладнання, пошкодженого при обстрілах" , – йдеться в повідомленні.

Вночі через атаку російських ракет та безпілотників на Дніпропетровщині пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії. Знеструмлення споживачів не було.

Графіки погодинних відключень діють на Харківщині з 06:00. Також продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

Вчора для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 09:40 до 17:45 обмежувалась робота сонячних та вітрових електростанцій, по потужності до 498 МВт в окремі години.

Імпорт здійснювався у вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 667 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 317 МВт.

Експортували електроенергію в денні години максимальної активності електростанцій на відновлювальних джерелах енергії (ВДЕ) до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 1 455 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 388 МВт.