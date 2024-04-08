В Украине без света почти 400 населенных пунктов из-за обстрелов

В результате боевых действий обесточены 398 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

"Аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и продолжаются круглосуточно. В восточном регионе на одной из подстанций ремонтные бригады "Укрэнерго" вернули в работу часть оборудования, поврежденного при обстрелах" , – говорится в сообщении.

Ночью из-за атаки российских ракет и беспилотников в Днепропетровской области повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии. Обесточивания потребителей не было.

Графики почасовых отключений действуют в Харьковской области с 06:00. Также продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей на Криворожье.

Вчера для поддержания сбалансированной работы энергосистемы с 09:40 до 17:45 ограничивалась работа солнечных и ветровых электростанций по мощности до 498 МВт в отдельные часы.

Импорт осуществлялся в вечерние часы из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 667 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 317 МВт.

Экспортировали электроэнергию в дневные часы максимальной активности электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВСЭ) в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию, Молдову. Общим объемом 1455 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 388 МВт.