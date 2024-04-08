Україна може отримати літаки F-16 від Греції – ЗМІ

Уряд Греції може передати Україні до 32 одиниць винищувачів F-16. ﻿Про це повідомляє грецьке видання News Break, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними видання, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації (32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 одиниці F-4E PI2000).

"Дійсно, у липні 2022 року було запитано позитивний висновок відповідного парламентського комітету на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується" , - йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що вартість 108 винищувачів може становити приблизно від 2 до 2,5 млрд євро.

"Зовсім інша справа - 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні практично не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби" , - йдеться в матеріалі.

На думку журналістів, не можна так само впевнено оцінити, куди можуть піти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, з яких 14 - нового будівництва, а решта - модернізація старих Mirage 2000EGM/-BGM.

"Логічними варіантами є передача Україні або продаж Індії, зрозуміло, зі схвалення Франції" , - йдеться в матеріалі.

F-16 для України

Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні кілька десятків винищувачів F-16. Але для передачі винищувачів Україні потрібно було спочатку навчити пілотів, обслуговуючий персонал, а також підготувати необхідну інфраструктуру на території України.

Як заявляв речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, поява винищувачів F-16 в Україні буде несподіванкою для ворога. Дві групи українських пілотів перебувають на одному із завершальних етапів навчання.

Разом з тим генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що літаки F-16, як і будь-яка зброя, не стануть "срібною кулею" у війні України з РФ. Але, за його словами, ці винищувачі будуть важливими на полі бою.