Украина может получить самолеты F-16 от Греции – СМИ

Правительство Греции может передать Украине до 32 единиц истребителей F-16. Об этом сообщает греческое издание News Break, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По данным издания, греческое правительство планирует продать 108 истребителей, подлежащих выводу из эксплуатации (32 единицы F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000-5 Mk. 2 и 33 единицы F-4E PI2000).

"Действительно, в июле 2022 года было запрошено положительное заключение соответствующего парламентского комитета на продажу истребителей и сопутствующего и периферийного оборудования (запасные части, тренажеры, приборы и материалы), стоимость которых оценивалась в 117 млн евро. Продажа так и не состоялась, а состояние истребителей, находящихся на открытом хранении, постоянно ухудшается" , - говорится в материале.

При этом отмечается, что стоимость 108 истребителей может составить примерно от 2 до 2,5 млрд евро.

"Совсем другое дело - 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине практически не вызывает сомнений. Напомним, что за время службы истребители этого типа прошли две модернизации конструкции и в настоящее время в среднем израсходовали около 60 % предельного срока службы" , - говориться в материале.

По мнению журналистов, нельзя столь же уверенно оценить, куда могут пойти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 - новой постройки, а остальные - модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM.

"Логичными вариантами являются передача Украине или продажа Индии, разумеется, с одобрения Франции" , - говорится в материале.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине несколько десятков истребителей F-16. Но для передачи истребителей Украине нужно было сначала обучить пилотов, обслуживающий персонал, а также подготовить необходимую инфраструктуру на территории Украины.

Как заявлял спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш, появление истребителей F-16 в Украине будет неожиданностью для врага. Две группы украинских пилотов находятся на одном из завершающих этапов обучения.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что самолеты F-16, как и любое оружие, не станут "серебряным шаром" в войне Украины с РФ. Но, по его словам, эти истребители будут важны на поле боя.