Прем'єр Японії: Події у світі підштовхують до рішучих дій

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що події на міжнародній арені підштовхують світ і його країну до рішучих і несподіваних дій. Зокрема Японія прийняла рішення змінити свою оборонну позицію.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Оскільки ми є свідками агресії Росії проти України, триваючої ситуації на Близькому Сході, а також ситуації у Східній Азії, ми зіткнулися з історичним поворотним моментом" , - сказав Кісіда.

Як зауважив прем'єр, на тлі цього Японія прийняла рішення фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал, значно змінити політику безпеки Японії на цих фронтах.

Кісіда підкреслив, що в Японії дуже уважно стежать за співпрацею між Росією і КНДР. Він назвав її "тривожною з огляду міжнародного порядку і стабільності".

Прем'єр-міністр зазначив, що перед обличчям зростаючих проблем у сфері безпеки союз Японії та США стає "дедалі важливішим".

"Саміт Кісіда - Байден був охарактеризований Вашингтоном як історична можливість для двох країн модернізувати свій альянс, оскільки обидві країни вбачають регіональні загрози - від випробувань зброї Північною Кореєю та зростаючих відносин із Росією, до агресії Китаю в Південно-Китайському морі й щодо Тайваню" , - ідеться в матеріалі.

У виданні зауважили, що з моменту вступу на посаду Кісіда Фуміо виступає за непохитну прихильність до України та тісну підтримку позиції країн G7 щодо Росії.

Підтримка України Японією у війні

Нагадаємо, нещодавно держбюджет України отримав 118 млн доларів на безповоротній основі від уряду Японії.

Кошти надані в рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).