Премьер Японии: События в мире подталкивают к решительным действиям
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям. В частности, Япония приняла решение изменить свою оборонную позицию. Об этом сообщает CNN, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
"Поскольку мы являемся свидетелями агрессии России против Украины, продолжающейся ситуации на Ближнем Востоке, а также ситуации в Восточной Азии, мы столкнулись с историческим поворотным моментом", - сказал Кисида.
Как отметил премьер, на фоне этого Япония приняла решение фундаментально укрепить свой оборонный потенциал, значительно изменить политику безопасности Японии на этих фронтах.
Кисида подчеркнул, что в Японии очень внимательно следят за сотрудничеством между Россией и КНДР. Он назвал ее "тревожной ввиду международного порядка и стабильности".
Премьер-министр отметил, что перед лицом растущих проблем в сфере безопасности союз Японии и США становится "все более важным".
"Саммит Кисида - Байден был охарактеризован Вашингтоном как историческая возможность для двух стран модернизировать свой альянс, поскольку обе страны видят региональные угрозы - от испытаний оружия Северной Кореей и растущих отношений с Россией до агрессии Китая в Южно-Китайском море, по поводу Тайваня", – говорится в материале.
В издании отметили, что с момента вступления в должность Кисида Фумио выступает за непреклонную приверженность Украине и тесную поддержку позиции стран G7 в отношении России.
Поддержка Украины Японией в войне
Напомним, недавно госбюджет Украины получил 118 млн долларов на безвозвратной основе от правительства Японии.
Средства предоставлены в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).