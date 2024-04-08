Британія направить корабель для доставки гумдопомоги в Сектор Гази

Велика Британія направить корабель Королівського військово-морського флоту для посилення гуманітарної підтримки Гази, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС, повідомляє Європейська правда.

Корабель, а також 9,7 млн фунтів (12 млн доларів), які планують виділити, має підтримати міжнародні зусилля зі створення морського коридору з Кіпру до Гази, що, як очікують, почне функціонувати на початку травня.

Виділені кошти підуть на доставку допомоги, логістичну експертизу, а також обладнання, таке як вилочні навантажувачі та складські приміщення, йдеться в заяві.

Лондон оголосив про цю допомогу через кілька днів після ізраїльського удару по конвою з гуманітарною допомогою в Газі, в результаті якого загинули сім людей, зокрема троє громадян Великої Британії.

Після цих трагічних подій міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон закликав Ізраїль дотримуватися міжнародного гуманітарного права.