Британия направит корабль для доставки гумпомощи в Сектор Газа

Великобритания направит корабль Королевского военно-морского флота для усиления гуманитарной поддержки Газы, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС, сообщает Европейская правда.

Корабль, а также 9,7 млн фунтов (12 млн долларов), которые планируют выделить, должен поддержать международные усилия по созданию морского коридора с Кипра в Газу, который, как ожидается, начнет функционировать в начале мая.

Выделенные средства пойдут на доставку помощи, логистическую экспертизу, а также оборудование, такое как вилочные погрузчики и складские помещения, говорится в заявлении.

Лондон объявил об этой помощи через несколько дней после израильского удара по конвою с гуманитарной помощью в Газе, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое граждан Великобритании.

После этих трагических событий министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право.