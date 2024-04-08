Литва хоче побудувати військовий полігон разом з Латвією

Міністерство оборони Литви хоче побудувати військовий полігон спільно з Латвією.﻿ Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Я планую поговорити з моїм латвійським колегою про можливе створення спільного полігону. Я планую візит до Латвії, тож буде можливість обговорити спільні рішення в цьому напрямку. Звичайно, я розумію, що знайти місце для тренувального полігону в рік виборів - це непросте завдання. Цими речами потрібно було займатися раніше" , - заявив він.

Він зазначив, що потреба в новому полігоні величезна у зв'язку зі збільшенням кількості союзників, із приходом німців, "і нам потрібно подумати про можливість підготовки наших сил".