Литва планирует построить военный полигон совместно с Латвией

Министерство обороны Литвы хочет построить военный полигон совместно с Латвией. ﻿ Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Я планирую поговорить с моим латвийским коллегой о возможном создании совместного полигона. Я планирую визит в Латвию, так что будет возможность обсудить совместные решения в этом направлении. Конечно, я понимаю, что найти место для тренировочного полигона в год выборов - это непростая задача. Этими вещами нужно было заниматься раньше" , - заявил он.

Он отметил, что потребность в новом полигоне огромна в связи с увеличением числа союзников, с приходом немцев, "и нам нужно подумать о возможности подготовки наших сил".