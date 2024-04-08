У Китаї заперечили поставки товарів військового призначення до Росії

Пекін заперечує надання Китаєм військової підтримки Росії для її війни проти України та запевняє в належному контролі за експортом товарів військового призначення. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та, зокрема, надання даних геопросторової розвідки, повідомляє Укрінформ.

"Позиція Китаю в українському питанні завжди об’єктивна і справедлива. Ми активно працюємо над просуванням мирних переговорів та політичного врегулювання" , - сказала Мао.

Вона додала, що Китай не був стороною, яка призвела до "української кризи" (так у Пекіні називають війну – ред.) й не отримує від неї жодної вигоди, та запевнила в належному контролі китайського військового експорту.

"Китай регулює експорт товарів, що підлягають підвищеному контролю, відповідно до його законів і правил" , - заявила дипломат.

Мао назвала відносини Китаю з Росією "нормальними" та закликала "відповідні країни", вочевидь, маючи на увазі США й решту партнерів України, "не нападати на них і не завдавати шкоди законним правам та інтересам китайських компаній".

Як повідомлялося, видання Bloomberg із посиланням на джерела у Вашингтоні поінформувало, що Сполучені Штати попереджають союзників про посилення підтримки Росії з боку Китаю, зокрема шляхом надання даних геопросторової розвідки.

За даними ЗМІ, Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. Підтримка Китаю також включає оптичні прилади, паливо для ракет і посилення космічної співпраці.